Dertien plaatsen winst voor Luiten

Tafeltennisser Last is kansloos in finale

3:39 Na het teamgoud van Athene 2004 en individueel brons in Londen 2012 had tafeltennisser Gerben Last in Rio zijn zinnen gezet op individueel goud. In de finale TT9 was hij echter niet opgewassen tegen de pas 16-jarige Belg Laurens Devos: 3-0.