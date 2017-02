'Dikke opluchting' bij Kupers na zesde titel

Door: Pim Bijl

Nog hevig uithijgend van zijn inspanning in de gewonnen finale legde Kupers uit dat hij door achillespeesklachten en een kuitblessure een tijd lang weinig heeft kunnen lopen en zijn conditie vooral op de fiets bij moest houden. ,,Toen hebben we besloten om een week lang helemaal niet te lopen. Veel ibuprofen te slikken. En elke dag gemasseerd te worden. Daarom was dit weekeinde voor mij echt een test. Als die blessure dan terugkomt, is het misschien wel einde seizoen. Gelukkig voel ik behalve flinke spierpijn niets. Daar ben ik heel blij om.”



Met een winnende tijd van 1.49,21 bleef de atleet van Groningen Atletiek zijn voornaamste concurrent Vincent Hazeleger ruim anderhalve seconde voor. Een dag eerder had Kupers in de series het gaspedaal al vol opengetrokken en zich met een tijd van 1.48,33 verzekerd van deelname aan de EK indoor in Belgrado begin maart. ,,Daar is een finaleplek goed mogelijk en dan ga ik voor een medaille. Dat is het doel.”