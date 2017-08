Doek lijkt gevallen voor Luiten op PGA Championship

Golfer Joost Luiten zal vermoedelijk bij het US PGA Championship in Charlotte de cut niet halen. De Nederlander had op de tweede dag 73 slagen nodig, 2 boven par. Op de openingsdag had hij ondanks een hole-in-one met 76 slagen al genoegen moeten nemen met een plaats in het achterveld.