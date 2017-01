Drie atleten halen limiet voor EK indoor

Boekelman stootte zondag in Sittard naar een afstand van 17,25, vijf centimeter over de limietafstand. Visser was zaterdag erg rap bij indoorwedstrijden in Apeldoorn, waar ze haar persoonlijk record op de 60 meter horden aanscherpte tot 8,07, driehonderdsten onder de EK-limiet. De Witte was vrijdagavond op dreef in het Amerikaanse Boston, waar ze zich met 52,42 ruim kwalificeerde voor de titelstrijd in Servië.