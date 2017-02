Drievoudig olympisch kampioen Hackett kort vermist

Eerder vertelde zijn vader dat Grant 'in de war is en dringend hulp nodig heeft.' ,,Als iemand hem ziet, bel dan de pers, de politie of de familie Hackett. Grant, laat alsjeblieft weten waar je bent, we houden van je en willen je helpen.''



De voormalige topzwemmer werd een dag eerder in het huis van zijn ouders nog opgepakt door de politie. Hackett, die al geruime tijd mentale problemen heeft, zou zich agressief hebben gedragen richting familieleden. De 36-jarige Australiër werd een paar uur later vrijgelaten en verdween daarna. Sindsdien heeft niemand hem meer gezien, wat tot grote zorgen leidde bij zijn familie.



De tienvoudig wereldkampioen zette kort na zijn vrijlating wel een foto op Instagram, waarop hij te zien is met verwondingen op zijn gezicht. Hackett beweert dat zijn broer hem in elkaar heeft geslagen. ,,Iedereen weet dat hij een boze man is'', aldus de zwemmer, wiens broer eerder hetzelfde over hem had gezegd in de media. ,,Grant is een gevaar voor zichzelf en voor de maatschappij'', aldus Craig Hackett.