Dubbelaars houden Nederlandse eer hoog in Ahoy

Het dubbelduo treedt met zijn plek in de halve finale uit de schaduw waarin het zich lange tijd bevond. Koolhof heeft geen notering op de wereldranglijst in het enkelspel, waar Middelkoop op de 670ste plek staat. In het dubbelspel staan ze respectievelijk op de 61ste en 63ste plek . Het duo vond elkaar in Marokko in 2015 en bleek een sterk tandem. In januari versloegen de twee de nummers 1 in het dubbelspel, Jamie Murray en Bruno Soares.



Met de zege op de broers Zverev en de overwinning van vandaag tonen Koolhof en Middelkoop zich ook aan het Nederlandse publiek. ,,We maken een belachelijke seizoensstart door. Het gaat gewoon heel goed”, zegt Koolhof daarover. ,,Ons doel was de top-100, dat hebben we binnen een halfjaar bereikt. We vielen iets terug omdat we onze titel in Sofia niet met succes hebben verdedigd, dus nu is het zaak om snel terug te keren in de top-50 en daarna richting de top-20 of -30 te gaan.”



Middelkoop denkt nog wel eens aan terug aan twee jaar geleden, toen ze op challengers speelden. ,,Dat deden we voor 100 dollar. Ik vergeet dan ook nooit waar we vandaan zijn gekomen. We vullen elkaar heel goed aan. Ik was hier als kind ballenjongen en vroeg spelers om een handtekening. Nu staan we zelf hier. Dat is zo mooi.”



De focus van Middelkoop en Koolhof gaat nu op de halve finale tegen landgenoot Rojer met zijn dubbelpartner Tecau. ,,Zo tref je ze nooit en zo speel je drie keer in anderhalve maand tijd tegen ze”, lacht Koolhof. Middelkoop: ,,We juichen niet te vroeg. Soms is tennis net golf. Dan denk je dat je het kan en de volgende dag sla je geen bal.”