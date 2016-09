Eenvoudige start honkballers op EK

Nederland heroverde twee jaar geleden in Tsjechië de status van Europees kampioen, nadat het op de twee EK's daarvoor in de finale steeds had moeten buigen voor Italië. Zeker de nederlaag in 2012, toen het toernooi in Rotterdam werd gehouden, deed pijn. Vier jaar later in Hoofddorp nemen de mannen van bondscoach Steve Janssen alleen genoegen met goud. De Belg beschikt weer over een ijzersterke selectie, met daarin heel wat profs uit de Verenigde Staten.



Eén van hen, Curt Smith, opende al vroeg de score na een tweehonkslag van Gianison Boekhoudt. Kalian Sams sloeg de bal even later over de hekken voor een homerun. De Britten kwamen in de tweede inning op het werpen van Diegomar Markwell ook op het scorebord (3-1), maar dat bleek hun enige wapenfeit. Spannend werd het geen moment. Oranje liep uit naar 6-1, waarna catcher Dashenko Ricardo in de vijfde inning ook een homerun sloeg. Randolph Oduber, Smith, Boekhoudt en Kalian Sams voerden de score daarna op naar 11-1.



Janssen stuurde in de zevende inning Berry van Driel de heuvel op om het karwei af te maken. De pitcher zorgde voor de benodigde drie 'nullen', waarmee het ongelijke duel voortijdig was afgelopen. Aartsrivaal Italië begon met een reusachtige overwinning van liefst 21-2 op Griekenland. Oranje treft zaterdag Duitsland.