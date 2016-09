Eindhoven haalt winnaar van marathon Rotterdam

Sprintkampioen Hortelano gewond bij auto-ongeluk

12:02 Sprintkampioen Bruno Hortelano is maandag betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Madrid en heeft daarbij zijn rechterhand zwaar verwond, zo meldde zijn zaakwaarnemer Alberto Armas op Twitter. De Spaanse atleet pakte op de EK atletiek in Amsterdam afgelopen juli het goud op de 200 meter.