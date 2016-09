Enige Afghaanse paralympiër betrapt op doping

Bode Miller daagt skifabrikant Head

18:05 Skifabrikant Head is door zesvoudig olympisch medaillewinnaar Bode Miller aangeklaagd. De Amerikaan, die in 2015 stopte als actief skiër, overweegt met een andere skileverancier een rentree in het World Cup-circuit. Vanwege contractuele verplichtingen wordt die mogelijkheid door Head gedwarsboomd, zegt Miller.