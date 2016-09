Epke Zonderland is getrouwd met zijn Linda

Nadat Epke in Londen de wereld had verbaasd met zijn spectaculaire oefening aan de rekstok, ging hij al samenwonen in Groningen met de toen nog studerende Linda. Inmiddels werkt de 28-jarige Friezin als coördinator maatschappelijk verantwoord ondernemen bij sc Heerenveen.



Het net getrouwde stel heeft inmiddels een huis gekocht in Heerenveen. De topsporter vroeg zijn vriendin anderhalf jaar geleden al ten huwelijk tijdens een vakantie in Marrakech.



Na een groot feest met familie en vrienden, komend weekeinde in Friesland, vertrekken de bijna afgestudeerd arts en zijn kersverse vrouw naar Afrika voor een huwelijksreis.