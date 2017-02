Estrella Burgos wint opnieuw ATP-toernooi in Quito

In een spannende finale, die meer dan tweeënhalf uur duurde, was Estrella net wat sterker: 6-7 (2), 7-5, 7-6 (6).



Ook in 2015 en 2016 won Estrella het toernooi in Quito. Het zijn voor de huidige nummer 156 van de wereld zijn enige titels op het hoogste tennisniveau. Lorenzi, de nummer 46 van de wereld, blijft op één toernooizege staan. Dat was vorig jaar in Kitzbühel.