'Excuses, ze is een buitenlander'

Judoka Kim Polling (26) emigreert over een maand naar Italië, het land van haar vriend Andrea Regis. Ze is nu nog aanvoerster van de wereldranglijst, maar voor hoe lang? Aan de Grand Slam in Parijs doet Polling niet mee.

Als Andrea Regis in een Italiaans restaurant voor zijn vriendin Kim Polling bestelt, zegt hij altijd verontschuldigend: 'particolare'. Oftewel: ,,Het is een béétje apart." Een Italiaan hecht aan smaak, maar sinds Regis een relatie heeft met de Nederlandse judoka, leerde hij incasseren. Polling combineert de raarste ingrediënten.

Zij is al jaren de nummer 1 van de wereldranglijst in de klasse tot 70 kilogram, hij behoort tot de beste judoka's van Italië. Sinds 2015 vormen ze een stel, tot gisteren waren ze leeftijdgenoten. Polling viert vandaag haar 26ste verjaardag. Als alles volgens planning verloopt zal Polling in maart emigreren naar San Mauro Torinese, de gemeente nabij Turijn waar Regis opgroeide. Na twee jaar met flinke regelmaat van Nederland naar Italië te hebben gereisd, of andersom, is het tijd om samen te wonen.

Klontjes

Logo Volledig scherm Kim Polling met vriend © Marcel Wagena000 Hun voertaal is Engels. In een lunchroom nabij de judovereniging van Regis gaat het, als de koffie wordt geserveerd, zo: ,,Andrea drinkt altijd suiker met espresso. Niet andersom", aldus Polling. Regis, die zojuist enkele klontjes in zijn kopje heeft laten vallen, ontkent direct. ,,Dit is een klein beetje suiker." Polling in het Nederlands: ,,Welnee. Jammer, jongen." En dan, na een gedeelde lach: ,,Die woorden begrijpt hij."



Hij is de rust, zij de spraakwaterval. Haar ADHD wordt getemperd door pillen, desondanks bewegen haar handen onophoudelijk. Als ze in Italië een pizza eet, en dat doet ze graag, is dat een 'pizza speciale'. Tot drie maal toe begint ze aan een opsomming van de ingrediëntenlijst van haar zelfverzonnen pizza, steeds haakt ze vroegtijdig af. Weer afgeleid. Van mozzarella naar hun toekomst en van prosciutto crudo naar hoe aardig de mensen in Italië zijn.



Worstjes



Over die pizza moet Regis één ding kwijt: voor Italianen is het belangrijk dat smaken gescheiden worden. ,,Je bestelt óf salami, óf gekruide ham op je pizza. Niet allebei tegelijk." Moet je net Polling hebben. Regis: ,,Zij wil beide op haar pizza. En aan aspergerisotto voegt ze worstjes toe. Dat hoort niet. Het probleem is: mij vergeven ze dit soort verzoeken in een restaurant niet, haar wel. Maar zij laat mij altijd bestellen, terwijl ze het prima zelf kan in het Italiaans." Polling: ,,Maar ik bestel in Nederland ook voor jou." Regis, na een zucht: ,,Dan zeg ik maar: excuses, ze is een buitenlander."

In december rondde Polling haar studie aan de pabo af. Een opluchting. Door haar judocarrière had ze vertraging opgelopen. Na de teleurstellende Spelen in Rio van afgelopen zomer, waar ze al na één partij uitgeschakeld was, laste Polling een pauze in. Zowel voor mentaal als fysiek herstel. Haar ellebogen zijn overbelast. Ze hoopte dat de ontsteking weg zou trekken, maar rust bleek niet voldoende. Over twee weken wordt Polling geopereerd.



Haar rentree wil ze in september maken, op de WK. Aan de Grand Slam in Parijs doet Polling komend weekeinde niet mee. Zij verblijft een paar dagen in Italië. Niet om haar vriend te zien, hij gaat weg voor een trainingsstage, maar om huizen te bezichtigen samen met de moeder van Regis. Polling: ,,Ik ben net met een cursus Italiaans begonnen, bij de bakker kan ik prima bestellen. Maar als ik vragen heb voor een makelaar, wordt het niks."

Kussen



In Italië wordt ze vaak gekust, twee op elke wang. Of omhelsd. Soms kent ze de mensen niet eens, zijn het vrienden van haar schoonouders die ze nooit heeft ontmoet. Gaat ze om de hoek bij haar schoonouders baba halen, een rumcakeje dat ze geweldig vindt, dan krijgt ze er in het koffietentje standaard een paar vleiende opmerkingen van de ober bij. Polling lacht vrolijk terug.

Logo Volledig scherm © Hollandse Hoogte Het had ook andersom gekund. Dat Polling in Nederland zou blijven en haar vriend zou emigreren. Regis: ,,Maar ik studeer nog en had in Nederland niet kunnen judoën, dat was organisatorisch en financieel onmogelijk." Sinds de centralisatie die de Nederlandse bond na de Zomerspelen invoerde, moeten de beste Nederlandse judoka's verplicht naar Papendal verhuizen. Regis kan daar niet voltijds meetrainen.



San Mauro Torinese is mooi, vindt Polling. De gemeente wordt opgesplitst door rivier de Po. Aan de brede oever is het fijn picknicken in de zomer. ,,Kijk", zegt Polling, wijzend over het water naar de verte, richting Turijn. ,,Ik hou van zulk uitzicht, met die berg daar." Regis: ,,Dat is geen berg, dat is een heuvel!"



Het verhaal gaat dat Polling door haar naderende emigratie overweegt om voor Italië uit te komen, maar vooralsnog loopt het niet zo'n vaart, zegt ze.

Polling: ,,Op dit moment wil ik het liefste voor Nederland judoën, met Maarten Arens als degene die de supervisie houdt over mijn schema terwijl ik ook in Italië train."

Als Polling haar sport zakelijk bekijkt, zou ze wel moeten veranderen van nationaliteit. In Italië krijgen judoka's bonussen na goede prestaties. Polling zou met haar drie Europese titels al zeker 90.000 euro bij elkaar hebben gesport. In Nederland kreeg ze twee bloemetjes en een boekenbon.

,,Maar geld is niet de reden waarom ik sport. Toch zijn dit dingen waar ik over nadenk. Het biedt ook mogelijkheden voor later." Onlangs ontving Polling van de internationale judobond IJF een bonus van 50.000 dollar voor haar eerste positie op de wereldranglijst. ,,Heel prettig, zo kan ik het bekostigen als ik straks regelmatig voor trainingsweken naar Papendal ga. Voor de jaren erna zal ik op zoek moeten naar een sponsor."

Vakantiehuisje

Haar eerste date met Regis duurde vier dagen en was in het vakantiehuisje van zijn ouders in Italië. Ze kende hem al uit haar juniorentijd, van toernooien, maar dacht altijd: hij doet aardig, maar blijft een flirtende Italiaan. Tot zij hem vertelde er even tussenuit te willen en hij haar uitnodigde. ,,Bleek hij heel lief te zijn, helemaal geen macho of een player." Door Regis leerde ze dat risotto niet uit Spanje komt.

Haar moeder zei over haar emigratie: ,,Ik vond het een grotere stap toen je op je zeventiende uit huis ging." Haar opa uit Groningen zei: ,,Of je nou in Haarlem of in Italië woont, het maakt mij ook niet uit. Het is allebei ver."