Farah is helemaal klaar met dopingbeschuldigingen

De naam van Farah dook vorige week weer op in door Russische hackers gelekte documenten, waaruit blijkt dat de atleet in 2015 verdachte van dopegebruik was, maar door de internationale atletiekfederatie IAAF werd vrijgesproken. Eerder dit jaar bracht een arts naar buiten dat hij Farah in 2014 injecteerde met een voedingssupplement en die handeling nooit in een officieel document vastlegde.