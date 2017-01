Federer: Comeback is een sprookje

,,Ik heb amper geslapen,'' aldus de kersverse kampioen die nogmaals benadrukte hoe bijzonder deze overwinning is. ,,Ik werd er emotioneel van om te zien hoe mijn team, vrienden, familie en fans met mij meeleven. Deze comeback is een sprookje. Dat ik al die mensen blij maak is eigenlijk nog belangrijker dan mijn achttiende grandslamtitel.''



Federer gaf toe dat hij nooit verwacht had zo ver te komen in het toernooi. ,,Voor de loting dacht ik: de kwartfinale halen zou super zijn.''