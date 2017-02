'Federer en Nadal inspireren mij om nog beter te worden'

Een major winnen in de regeerperiode van de Big Four. Het is weinigen gegeven. Sinds 2010 waren er naast het dominante machtskwartet Federer, Nadal, Djokovic, Murray slechts twee spelers die óók een grandslamtoernooi wonnen. Wawrinka sloeg zich de laatste drie seizoenen zelfs tot het gelijke aantal overwinningen als Murray (3). En er bleef dus nog één US Open-zege over voor Cilic. ,,Dat was écht mijn perfecte toernooi. Zeker die laatste drie partijen (tegen Thomas Berdych, Federer en Kei Nikishori, red.), waarin ik geen set heb weggeven met ongelooflijk goed tennis. Sindsdien besef ik dat het knap lastig is om dat sterke spel telkens te laten zien, maar ik ben er toch maar toe in staat gebleken.''



Op een veel te klein klapstoeltje in de catacomben van Ahoy geeft de in voormalig Joegoslavië geboren reus (1.98, schoenmaat 47) meteen toe dat hij soms droomt van een carrière in een andere periode, zonder al die giganten aan de tennistop. ,,Jezelf steeds meten met die gasten, het is niet makkelijk... Misschien als ik 15 jaar later geboren was, dat het heel anders was gelopen. Maar misschien waren er dan ook wel drie, vier of vijf gasten van een extreem hoog niveau geweest. Het maakt me eigenlijk alleen maar trotser dat ik tijdens de topperiode van toppers als Federer en Nadal tóch al één Grand Slam-toernooi heb mogen winnen.''