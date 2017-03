Federer naar laatste vier na thriller tegen Berdych

Federer versloeg de nummer tien van de plaatsingslijst in drie sets: 6-2 3-6 7-6 (6). Berdych liet in de beslissende tiebreak twee opeenvolgende matchpoints liggen.

Voor Federer (35) was het zijn zevende zege op rij tegen Berdych (31) en zijn achttiende in totaal in 24 onderlinge duels. Hij speelt in de halve finales tegen de winnaar van partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Australiër Nick Kyrgios. Federer won het prestigieuze toernooi in 2005 en 2006.

Federer begon meteen al met een break in de eerste game. In de zevende game moest Berdych zijn service opnieuw inleveren waarna er voor hem geen redden meer aan was. Na amper 26 minuten was de eerste set afgelopen.

In de tweede set liet Berdych zich bij een voorsprong van 4-3 even behandelen aan een zere enkel. Hij brak daarna meteen de service van Federer die daarmee de tweede set verrassend uit handen gaf. Het was zijn eerste setverlies bij deze editie van het Miami Open.