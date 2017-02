Federer stapt niet op de lange latten in Zwitserland

,,Ik ben echt bang dat ik me blesseer. Alleen het aantrekken van de skischoenen was al lastig. Mijn knieën zijn die druk niet gewend'', zegt Federer vandaag in de Zwitserse krant Blick.



De 35-jarige Federer is op uitnodiging aanwezig in Sankt Moritz, bij de wereldkampioenschappen. Hij bekeek een aantal wedstrijden. Daar blijft het bij. ,,Vorig jaar wilde ik ik al met mijn kinderen gaan skiën. Maar ook toen heb ik er vanaf gezien.''



Federer won in de finale van de Australian Open van de Spanjaard Rafael Nadal, en staat nu op achttien grandslamzeges. Eén van zijn dochters gaf na de kwartfinales in Melbourne al aan dat haar vader wel had mogen verliezen. Federer toen: ,,Ze zei vandaag: zo is het genoeg. Ik wil wel weer naar huis: lekker skiën.''