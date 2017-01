Federer voor achttiende keer door naar tweede ronde Australian Open

Grinham (38) zwaait met nederlaag af in New York

7:37 De carrière van squashster Nathalie Grinham zit erop. De 38-jarige Almeerse werd zondag uitgeschakeld in de eerste ronde van het J.P. Morgan Tournament of Champions in New York, waarvoor ze een wildcard had gekregen. De geboren Australische moest het afleggen tegen Joelle King, de nummer tien van de wereld uit Nieuw-Zeeland (4-11 9-11 7-11).