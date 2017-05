FIBA staat hoofddoek toe in basketbal

Nieuwe, strenge maatregelen moeten ervoor zorgen dat vrouwen niet verstrikt kunnen raken in hun hoofddoek. Zo moet de hidjab strak om het gezicht zitten, zonder openingen bij de hals. Maar de hoofddoek mag het gezicht niet gedeeltelijk of volledig bedekken. Bovendien moet de stof zwart of wit zijn, of dezelfde kleuren hebben als het clubtenue.