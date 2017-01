FOTO'S: Pyeongchang is er klaar voor

Murray ontbreekt bij Britten voor Davis Cup

10:35 Andy Murray ontbreekt in de Britse ploeg voor de confrontatie met Canada in de eerste ronde van de Davis Cup. De nummer één van de wereld heeft tijd nodig om de teleurstelling te verwerken die hij overhield aan zijn vroegtijdige aftocht bij de Australian Open. Murray werd zondag al in de vierde ronde uitgeschakeld.