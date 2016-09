Fotoserie: Opening Paralympische Spelen

Champions Cup 2017 bij vrouwen Den Bosch

7 september Titelverdediger Den Bosch is aangewezen als gastheer voor de Eurohockey Club Champions Cup (EHCCC) in 2017. Dat heeft de Europese hockeyfederatie EHF woensdag bekendgemaakt. Het toernooi wordt afgewerkt in het Pinksterweekend van 2 tot en met 5 juni.