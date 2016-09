Fowler, Holmes en Kuchar krijgen wildcard Ryder Cup

Tweede keer goud voor paralympiër Van Weeghel

17:25 Kenny van Weeghel heeft maandag in Rio de Janeiro voor de tweede keer in zijn carrière goud veroverd op de Paralympische Spelen. De 35-jarige rolstoelatleet uit Dinther was in 46,65 de snelste op de 400 meter in de klasse T54. Hij bleef de Chinees Yang Liu met 0,14 seconde voor en de Tunesiër Yassine Gharbi met 0,42 seconde.