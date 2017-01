Frankrijk tegen VS in finale Hopman Cup

Federer, die na zes maanden blessureleed in Perth zijn rentree had gemaakt, begon voortvarend aan zijn enkelpartij tegen Richard Gasquet en zette Zwitserland met 6-1 en 6-4 op voorsprong.



Kristina Mladenovic trok de stand gelijk door Bencic in drie sets te verslaan: 6-4 2-6 6-3. Het Franse duo was in het gemengd dubbel vervolgens sterker dan hun Zwitserse opponenten: 4-2 4-2. Federer keek ondanks het verlies met een goed gevoel op het toernooi terug. ,,Het was geweldig om weer te spelen. Het waren zes hele lange maanden.''