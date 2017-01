Franse zeiler in recordtijd naar zege in non-stop solorace om de wereld

Le Cléac'h was al twee keer als tweede geëindigd in de slopende zeilrace om de wereld, die de route volgt langs Kaap de Goede Hoop, Kaap Hoorn en Kaap Leeuwin. Start en finish zijn in de Franse havenplaats Les Sables d'Olonne. Hij hield een Franse traditie in stand door de race voor de achtste keer op rij aan een Franse winnaar te schenken.