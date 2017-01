Freestylseskiester Holmlund aan beterende hand

De 29-jarige Holmlund kwam 19 december tijdens een training in het Italiaanse Innichen ten val en liep daarbij hoofdletsel op. In een ziekenhuis in Bolzano werd een noodoperatie uitgevoerd vanwege een bloeding in haar hersenen, waarna ze in een kunstmatig coma werd gebracht. Enkele dagen voor de jaarwisseling werd Holmlund naar een ziekenhuis in Stockholm overgebracht.