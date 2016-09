Geen verdere verspreiding 'zika' door Spelen

Update Thompson verslaat Schippers opnieuw op 200 meter

18:01 Dafne Schippers heeft donderdag opnieuw een nederlaag moeten incasseren tegen Elaine Thompson op de 200 meter. De wereldkampioene uit Utrecht leek in de Diamond Leaguewedstrijd in Zürich op weg naar de winst, maar werd in de laatste meters nog gepasseerd door de olympisch kampioene uit Jamaica. Thompson zegevierde in 21,85 seconden, Schippers kwam als tweede over de finish in 21,86.