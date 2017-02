Geoliede vlaggendrager Rio wil ook naar Winterspelen

Magic Johnson maakt snel promotie na terugkeer bij LA Lakers

21 februari Basketballegende Earvin 'Magic' Johnson (57) heeft snel promotie gemaakt bij Los Angeles Lakers. De club stelde hem eerder in de maand aan in een rol als adviseur. Dinsdag werd hij al benoemd tot hoofd basketbalzaken bij de roemruchte club die bezig is aan een matig seizoen in de NBA.