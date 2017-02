Goedgehumeurde Tsonga: Als ik zo speel, kan ik het toernooi winnen

Tsonga is als zesde geplaatst en daarmee een outsider voor de titel. De Fransman is echter in blakende vorm en gaat morgen met een goed gevoel de halve finale tegen Tomas Berdych in. ,,Ik voel me sinds een paar maanden heel goed”, aldus Tsonga. ,,Het belangrijkste is: ik speel gewoon goed tennis. Als ik zo blijf spelen, kan ik het toernooi winnen."



De partij tussen Cilic en Tsonga was uiterst spannend. Beide sets liepen op een tiebreak uit en tweemaal trok de Fransman aan het langste eind: 7-6 (8) en 7-6 (5). Tsonga kreeg slechts één breakkans en benutte die niet, maar daar tegenover behield hij zelf ook al zijn servicegames op het centre court in Ahoy.



,,Het is niet makkelijk om Cilic te verslaan”, zegt Tsonga, die in de eerste tiebreak tegen een achterstand aankeek maar zich knap terug vocht. ,,Het was moeilijk om terug te komen, maar gelukkig liep het goed af.”