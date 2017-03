Goggia troeft Vonn nipt af op olympische piste

'Kromo' klaar voor Swim Cup na drie weken in Spaans klooster

3 maart Na een verblijf van drie weken in een Spaans klooster hoopt Ranomi Kromowidjojo dit weekend in hogere sferen te komen tijdens de Swim Cup in Den Haag. In januari verbleef Kromo samen met zo'n 30 Nederlandse topzwemmers in een verbouwd klooster in Malaga voor het winterse trainingskamp.