'Golfer' Dirk Kuyt gooit geen hoge ogen op KLM Open

Luiten redelijk uit de startblokken op KLM Open

14:58 Joost Luiten heeft vandaag een redelijke eerste ronde afgewerkt in het KLM Open. De oud-winnaar noteerde op golfbaan The Dutch in Spijk 69 slagen, twee onder par. De Rotterdammer bezet voorlopig de 24e plaats in het Nederlandse toernooi uit de Europese Tour.