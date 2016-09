Golfer Pieters: Worstcasescenario is uitgekomen

Pieters, de nummer vier van de afgelopen Olympische Spelen in Rio, laat donderdag via Twitter weten dat hij er in 2017 zeker bij is. 'Het spijt me zeer voor de vele Belgische fans die al onderweg waren om mij te supporteren. Ik ben het aan hen verschuldigd volgend jaar terug te komen en voor de titel te gaan', schrijft hij.



Pieters meldt zelf dat hij maandag tijdens een oefenronde met de Nederlandse favoriet Joost Luiten werd gestoken door een bij. De organisatie repte in een persbericht van donderdag over een wesp. Hoe dan ook: ,,Er volgde een ernstige allergische reactie met griepsymptomen'', aldus de Belg, die is uitverkoren voor het Europese team dat eind van de maand de Ryder Cup speelt.