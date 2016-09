Gouden Gebru: Dronken van geluk

Gebru reed naar het goud na een bizarre ontknoping van de koers, waarin hij in de laatste afdaling nog viel, moest lossen maar zich toch ook weer terugknokte naar de twee koplopers, de Australiër Alistair Donohoe en de Oekraïner Yehor Dementyev. Hij ging vervolgens 'erop en erover', maar werd ook zelf weer ingerekend. ,,Daarmee was mijn kans op goud eigenlijk verkeken, want in de sprint was ik kansloos tegen die twee.'' Met het finishdoek in zicht had Gebru zich al verzoend met brons, toen hij het tweetal ineens in de hekken zag vliegen. ,,Ik dacht eigenlijk dat ze na de streep waren gevallen,'' zegt Gebru. ,,Maar toen ik langs ze reed en zag dat ze op hete parcours waren gevallen, realiseerde ik me ineens: ik doe mijn handen maar omhoog, ik ga goud winnen!''



Hoewel de renner uit Amstelveen ondanks al zijn jaren in Nederland nog geen Nederlands paspoort heeft, klonk niet lang daarna wel het Wilhelmus voor hem. ,,Dat ik hier nu sta met een gouden medaille, dat is onbeschrijflijk. Ik heb er zo hard voor gewerkt, zo hard voor getraind. Ik heb mezelf heel veel druk opgelegd om hier goed te presteren. Maar deze overwinning maakt alle opofferingen goed.'' Alle reden dus voor een mooi feestje. Dat komt mooi uit, want de Nederlandse paralympische ploeg sluit de Spelen vanavond af met een huldigingsparty in een beachclub in het mondaine Barra da Tijuca. ,,Ik drink geen alcohol, maar dat hoeft ook niet om uit mijn dak te gaan. En dronken ben ik al van geluk en van alle aandacht op deze schitterende dag.''