Groot kerstcadeau voor Brownlee na broederliefde

Jonathan Brownlee was zondag in Mexico op weg naar de wereldtitel in de finale van de World Series, tot hij op enkele honderden meters van de finish werd bevangen door de hitte. De 26-jarige Brownlee stond te tollen op zijn benen en kon niet meer verder, tot zijn twee jaar oudere broer Alistair aan kwam rennen. De oudste Brownlee twijfelde geen moment en sloeg de arm van Jonathan om zijn schouders. Zo begeleidde hij zijn broertje naar de finish. De beelden gingen de hele wereld over.



Alistair duwde Jonathan over de finish, zodat zijn broertje tweede werd achter de Zuid-Afrikaan Henri Schoeman. Het bleek echter net niet genoeg om de Spanjaard Mario Mola voor te blijven in de eindstand van de World Series. Het staaltje broederliefde werd wereldwijd geroemd. ,,Een uur na de race ging ik nadenken", vertelde Alistair. ,,Was dit de juiste keuze? Had hij snel medische hulp gekregen als ik hem had achtergelaten? Kon ik dit wel doen? Maar de mooie reacties die we kregen, tonen wel aan dat ik het juiste heb gedaan."