Grootste concurrent van Bolt zegt af voor WK atletiek

Hassan ziet toekomst in dubbel 1500 en 5000

2 augustus Sifan Hassan loopt op de WK atletiek in Londen de 1500 én de 5000 meter. Die twee afstanden wil de Nederlandse atlete de komende jaren combineren op de grote kampioenschappen. ,,Die dubbel is mijn toekomst; ik heb op beide afstanden kans op het podium'', zei ze woensdagavond in Londen.