Grote Baas, maar met besmeurd blazoen

Im MemoriamHein Verbruggen was de meest invloedrijke Nederlandse sportbestuurder aller tijden. De gisteren overleden Brabander had veel vrienden en aanhangers, maar ook critici en vijanden. Verslaggever Hans Klippus maakte Verbruggen een sportleven van nabij mee. Een persoonlijk relaas.

Volledig scherm © AD Sportwereld Hij vond het prachtig. ,,Hans, kijk goed hè, hoe de Chinezen met mij omgaan.’’ Hein Verbruggen nam me die dag tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking mee naar plekken waar ik nooit had mogen komen. Maar aan de zijde van de Grote Baas kon ik overal zo doorlopen.

Quote Hans, kijk goed hè, hoe de Chinezen met mij omgaan. Hein Verbruggen tegen Hans Klippus

De Chinezen behandelden hem als een koning. Verbruggen was aangewezen om namens het hoogste sportbestuurlijke orgaan, het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de organisatie van Peking 2008 te controleren en te adviseren. Zeven jaar lang werkte Verbruggen nauw samen met de Chinezen. En dat klikte goed. De Brabander vloog in die periode wel zo’n dertig keer naar China.

Het jaar na de Spelen werd hij tot ereburger van Peking uitgeroepen. Verbruggen verborg niet dat hij apetrots was op de onderscheiding. Zijn grote invloed op de organisatie van Spelen op een politiek ‘gevoelige’ plek als China was een van de wapenfeiten die de gisteren op 75-jarige leeftijd overleden Verbruggen tot de meest invloedrijke Nederlandse sportbestuurder aller tijden maakten.

Doping

Hij was veertien jaar voorzitter van de internationale wielerunie UCI, twaalf jaar lid van het IOC, daarna erelid. Een belangrijk bestuurder, maar wel met een besmeurd blazoen. Doping heeft veel kapot gemaakt in de sport en dat geldt ook voor Verbruggen.

Quote Armstrong heeft mij een hoop ellende bezorgd Hein Verbruggen

Meerdere betrokkenen, onder wie de ontmaskerde wielrenner zelf, beschuldigden hem ervan dopinggebruik van zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong onder het tapijt te hebben geschoven. ,,Armstrong heeft mij een hoop ellende bezorgd’’, was de conclusie van Verbruggen.

Het is typerend dat gisteren in het bericht van het toonaangevende persbureau Reuters over zijn overlijden in de eerste zin zowel zijn rol tijdens de Spelen van Peking werd vermeld als het feit dat hij de UCI-voorzitter was in het besmette Armstrong-tijdperk.

De feiten zijn verdacht, absoluut. Waarom zou een wielrenner, zoals Armstrong deed, bijvoorbeeld zomaar een bedrag van 125.000 dollar aan de UCI doneren? Maar het is nooit bewezen dat Verbruggen meewerkte aan zwendel en bedrog.

Op vragen over die kwestie reageerde hij kribbig en geïrriteerd. ,,Begin jij nou ook al? Dat valt me toch van je tegen.’’ Verbruggen zocht vaak zelf de aanval. Hij won onder meer een door hem aangespannen rechtszaak van oud-wielrenner en journalist Paul Kimmage, die hem ‘de dopingleverancier van Armstrong’ had genoemd.

Quote Het wielrennen is een frituur die een restaurant moet worde Hein Verbruggen

De in Helmond geboren Verbruggen wilde zelf profwielrenner worden, maar zijn moeder vond het een te gevaarlijke sport. Via de sponsoring van een ploeg door snoepfabrikant Mars, waar hij als sales manager werkte, kwam hij toch in het wielrennen terecht. Hij werd in 1991 de grote baas. ,,Het wielrennen is een frituur die een restaurant moet worden’’, zei Verbruggen ooit in die dagen.

Quote Hans, ik kom in de sport zo veel domme mensen tegen. En dat lijkt alleen maar erger te worden.’’ Hein Verbruggen tegen Hans Klippus Hij hield woord. Onder zijn leiding groeide het wielrennen uit tot een mondiale sport. Soms ging het er intern blijkbaar hard aan toe. In het rapport uit 2015 van de onafhankelijke onderzoekscommissie CIRC, die het dopingbeleid binnen de UCI onder de loep nam, werd Verbruggen als ‘patron absolu’ beschreven, een alleenheerser. Hij kreeg het in zijn soms te grote ambitie aan de stok met de organisatoren van de grote ronden.

,,Hans, ik kom in de sport zo veel domme mensen tegen’’, zei hij eens telefonisch vanuit Lausanne, waar hij lange tijd woonde. ,,En dat lijkt alleen maar erger te worden.’’

Verbruggen werd meer dan eens genoemd als mogelijke voorzitter van het IOC. Het kwam er niet van. Vooral omdat hij zichzelf er niet geschikt voor achtte. Dat had hij waarschijnlijk goed gezien. Om sportbaas van de hele wereld te worden, was Verbruggen te weinig diplomaat.

Hij was altijd duidelijk in zijn voorkeuren en bleef daar dan ook fanatiek achter staan. Zoals met de Chinezen. Opmerkingen in de aanloop naar de Spelen in Peking over schending van de mensenrechten wuifde hij achteloos weg en schroomde daarbij niet om een organisatie als Amnesty International te schofferen.

Zonder aanzien des persoons kon Verbruggen soms een straatvechter zijn. Hij deed zelfs onaardig over de toenmalige president van de Verenigde Staten. Obama toog in 2009 naar Kopenhagen om de kandidatuur van Chicago als organisator van de Spelen van 2016 kracht bij te zetten. Dat werd geen succes, Rio de Janeiro werd gekozen. ,,Obama stond hier wel met zijn handen in de zakken, maar hij haalde er niets uit’’, zei Verbruggen. Met andere woorden: wat kwam hij eigenlijk doen? Verbruggen maakte er geen geheim van dat hij vond dat de Amerikanen in de sport te veel privileges genoten.

Plaaggeest

Zijn verre van diplomatieke houding leverde Verbruggen veel vrienden en aanhangers op, maar ook flink wat vijanden. Vandaar dat de aantijgingen aan zijn adres ook uit eigen gelederen kwamen. Van ‘plaaggeest’ Dick Pound, medelid van het IOC, wordt gezegd dat hij de pik op Verbruggen had omdat de Nederlander niet hem, maar de Belg Jacques Rogge openlijk steunde in de strijd om het voorzitterschap.

Ook André Bolhuis, de huidige baas van sportkoepel NOC*NSF, en Verbruggen waren verre van vrienden. Verbruggen wenste niet mee te werken aan de grote droom van de oud-hockeyer om IOC-lid te worden. Aangezien zijn invloed binnen deze organisatie tot het einde van zijn leven groot was, was Bolhuis kansloos.

Samen met een ander Nederlands erelid, koning Willem-Alexander, met wie hij tegelijkertijd zeven jaar in het IOC zat, loodste Verbruggen oud-minister van Verkeer Camiel Eurlings het IOC binnen en maakte hem er snel wegwijs. ‘Vaarwel vriend’, twitterde Eurlings gisteren, nadat het nieuws over Verbruggens dood bekend was gemaakt. De koning noemde hem in een reactie ‘een man met een groot hart’.

Hein Verbruggen zou er trots op zijn geweest.

Camiel Eurlings on Twitter Ere-Lid IOC Hein Verbruggen overleden.1 van NL's grootste sportbestuurders ooit.Verslagenheid hier in Lausanne groot.Vaarwel vriend!foto:anp

****

Stil is het geen moment tijdens minuut stilte

Voor de start van de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland wordt er in Bex een minuut stilte gehouden. Althans, dat heeft de organisatie via de officiële kanalen aangekondigd. ,,Voor Hein Verbruggen, de overleden oud-voorzitter van de UCI’’, zo luidt een man van de organisatie pratend door zijn microfoon de minuut in. Het geluid is nogal slecht, de boodschap komt niet aan. Voor zijn neus gaat iedereen rustig verder waar ze mee bezig waren. Stil is het geen moment.

Peter Sagan tilt met een hand zijn voorwiel van het asfalt. Een cameraploeg is ondertussen Michael Matthews aan het interviewen. Rui Costa lacht wat met zijn ploegmaten. Fans vervolgen hun jacht op selfies en handtekeningen. Na ongeveer dertig seconden vindt de man van de organisatie het genoeg. ,,Thank you’’, zegt hij.

Zo krijgt Verbruggen, tussen 1991 en 2005 voorzitter van de UCI, in elk geval geen waardig eresaluut van het peloton in Zwitserland, op zo’n tien minuutjes rijden van het hoofdkantoor van de UCI in Aigle. Huidig voorzitter Brian Cookson is niet aanwezig. En de nieuwe generatie kent hem vaak alleen van naam. Tom Dumoulin was nog niet eens geïnteresseerd in wielrennen toen Verbruggen de internationale bond leidde.

Erik Breukink, in Zwitserland als ploegleider van Roompot-Nederlandse Loterij, kende hem wel goed. Hij maakte de bestuurder eerst als renner mee en daarna als ploegleider. ,,Er was enige afstand omdat hij natuurlijk de hoogste baas was, maar hij kwam wel geregeld een praatje maken, zeker ook met de Nederlanders.’’

Quote Bestuurlijk is het een topper geweest. Hij was echt wel een leider. Erik Breukink Verbruggen was niet onomstreden. Hij zou op de hoogte zijn geweest van het dopinggebruik van Lance Armstrong en de Amerikaanse heerser in de Tour de France de hand boven het hoofd hebben gehouden. Maar gedurende zijn leiderschap werd ook de helmplicht ingevoerd. ,,Bestuurlijk is het een topper geweest’’, zegt Breukink. ,,Hij was echt wel een leider. Je wordt ook niet voor niets voor het IOC gevraagd.’’ (Pim Bijl)