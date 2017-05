Grote zorgen om zwaargewonde motorracer Hayden

De voormalig wereldkampioen in de MotoGP (2006) werd gisteren aangereden door een auto, terwijl hij op de racefiets een trainingsrit aan het maken was. De 35-jarige 'Kentucky Kid', die tegenwoordig voor het team van Red Bull Honda in het WK Superbike rijdt, werd met ernstige verwondingen per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis in Rimini.



Later op de avond is hij naar de kliniek in Cesena vervoerd. Daar wacht hem mogelijk een operatie.



Het fietsongeval van Hayden volgt nog maar kort op het dodelijke ongeluk van de Italiaanse wielrenner Michele Scarponi. De oud-winnaar van de Ronde van Italië werd in april, ook tijdens een trainingstocht op zijn fiets, geschept door een auto en overleed aan de verwondingen.