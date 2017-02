Guay overrompelt Noorse favorieten en pakt wereldtitel

Guay, die met de derde plaats bij de wereldbekerwedstrijden in het Italiaanse Val Gardena dit seizoen zijn beste tijd neerzette, kwam op de snelle Zwitserse piste in 1.25,38 minuten naar beneden. Daarmee verwees hij Jansrud naar de tweede plek, die 45 honderdsten moest toegeven. De Noor heerst deze winter op de snelheidsnummers en had in Sankt Moritz ook de beste kansen op de wereldtitel. Zo won de olympisch kampioen de wereldbekerwedstrijden in Val d'Isère, Val Gardena en Santa Caterina.