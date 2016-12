Guidetti stopt als bondscoach volleybalsters

Onder leiding van Guidetti eindigden de Nederlandse volleybalsters in augustus bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro als vierde. Daarnaast won Oranje zilver op het EK en brons in de World Grand Prix.



Guidetti is naast bondscoach ook coach van het Turkse Vakifbank Spor Kulübu in Istanboel. In juli maakten de Nederlandse volleybalbond (Nevobo) en Guidetti nog bekend het contract te verlengen tot en met de Spelen van Tokio in 2020.



,,Dit was de moeilijkste beslissing die ik in mijn leven heb moeten nemen", erkent Guidetti in een reactie op de site van Nevobo. ,,Ik verlaat een geweldig team, vol geweldige speelsters en een geweldige staf, terwijl we nog midden in een succesvolle reis zitten. De laatste twee jaar waren voor mij een ongelooflijke ervaring. De synergie tussen mijzelf, de staf, de speelsters, de fans, de Nevobo, de sponsoren, de mensen op Papendal en de media was optimaal. Iedereen gaf mij het gevoel dat ik de meest gelukkige coach ter wereld was."



,,Uiteindelijk heb ik niet de keuze gemaakt wat het beste voor mij zou zijn, namelijk bondscoach van Nederland blijven. Ik heb ervoor gekozen wat het beste voor mijn familie is. Ik kon ervoor kiezen om twaalf maanden per jaar bij mijn dochter Alison te zijn, in plaats van zes. Dit veranderde alles."



'Teleurgesteld'

Maret Balkestein-Grotheus, aanvoerster van Oranje, noemt de keuze van Guidetti verrassend en is teleurgesteld. ,,Het traject dat we twee jaar geleden zijn begonnen en zou lopen tot en met de Olympische Spelen van 2020, zullen we nu helaas zonder hem moeten voortzetten. Ik ben Giovanni dankbaar voor alles wat hij ons team heeft gebracht en ik wens hem veel succes met zijn carrière."



Bondscoach Turkije

Guidetti wordt binnenkort gepresenteerd als bondscoach van het Turkse vrouwenteam. Door Turkije te gaan coachen, kan Guidetti het hele jaar in Istanboel blijven wonen.



Nevobo laat weten dat ze op zoek gaan naar een opvolger voor de Italiaan. Guidetti, die in januari 2015 begon als bondscoach, was vorige week tijdens het Sportgala een van de genomineerden voor Coach van het Jaar. De bevlogen Italiaan zag de prijs naar turntrainer Vincent Wevers gaan.



Het eerstkomende grote toernooi is het EK in Georgië en Azerbeidzjan, dat eind september begint.