Haarhuis: Bij kritiek moet Richel me bellen

Haarhuis, telefonisch vanuit Melbourne: ,,Het is topsport, iedereen mag een mening hebben. Maar ik vind niet dat je die via de media moet uiten. Zoiets hoort binnenskamers te gebeuren. Ik ben altijd bereikbaar.”



Zonder inhoudelijk in te gaan op de klachten van Hogenkamp, zegt Haarhuis iets te gaan doen met de punten waarin hij zich kan vinden. ,,Alles waar ik beter van kan worden, neem ik mee. En de dingen waarop ik me niet aangesproken voel, leg ik naast me neer. Ik begrijp dat Richel teleurgesteld is dat ze niet is geselecteerd. Dat moet ook. Maar ik heb haar daarover gebeld en het uitgelegd.”



Haarhuis wil binnenkort met Hogenkamp in gesprek.