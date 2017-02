Haase gemakkelijk door in Sofia

Haase had in de eerste set genoeg aan een break in de openingsgame om de set naar zich toe te trekken. In de tweede set wist de Bulgaar één keer de service van Haase te pakken. Dit bleek echter niet genoeg, Haase won de set met 6-3.



In de tweede ronde zal de Nederlander het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen Philipp Kohlschreiber (ATP 29) en de Turkse wildcard Cem Ilkel (ATP 354).



In het dubbelspel boekten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop een nederlaag tegen het Britse duo Ken en Neal Skupski. Ze werden in de eerste ronde uitgeschakeld in drie sets: 7-6 (3) 4-6 7-10.