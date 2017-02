Haase na 'zure nederlaag': Ga weg naar top 50 wel weer vinden

Het verschil met David Goffin, de nummer 11 van de wereld, was minimaal. Maar wat koopt Robin Haase ervoor. In de tweede ronde van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam werd hij na een intens en kwalitatief tennisgevecht van ruim twee uur uitgeschakeld: 7-5, 4-6, 4-6. Daarmee liet Haase een kans om de kwartfinale in Ahoy te halen, liggen.

Door Rik Spekenbrink

Haase speelde wel een sterke partij. Hij wisselde aanvallend en verdedigend spel prima af tegen de degelijke Belg. Haase verspeelde in de eerste set een vroege break voorsprong, maar sloeg op 6-5 alsnog toe. Op 30-30 zette hij zichzelf via een succesvolle challenge – de lijnrechters hadden niet hun dag - op setpunt en met een fraaie forehandwinner beloonde hij zichzelf voor een prima eerste set.

Daarna viel zijn spel even een klein beetje terug, tegelijkertijd krikte Goffin zijn niveau wat op. De Belg brak Haase op 1-1 en kwam vervolgens niet meer in de problemen: 4-6.

In de derde set moest Haase op zijn tenen lopen om Goffin bij te blijven. Dat lukte tot 4-4. Een goede game van de Belg en één misser van Haase en de beslissende break was gemaakt. ,,Balen. Ik moet tevreden zijn over mijn spel. David had het betere van het spel in de derde set, een paar verkeerde beslissingen van mij en het is klaar. Dat frustreert”, zei Haase direct na afloop.