Haase terug in top-50 na halve finaleplek in Dubai

'Dit is toch gaaf, want ook ik heb zo mijn twijfels'

5 maart Sven Kramer gaf vandaag in Hamar toe dat zelfs hij af en toe twijfels heeft. ,,Die heeft toch iedere topsporter, of het gegrond is of niet'', zei de Friese grootmeester kort nadat hij zijn negende wereldtitel allround had veroverd.