Haase uitgeschakeld in Sofia

Haase kwam sterk uit de startblokken. De Hagenaar wist de opslag van Troicki in diens eerste servicegame gelijk te breken. Deze voorsprong bouwde hij verder uit wat hem setwinst opleverde.



De tweede set ging gelijk op tot een stand van 2-2. Troicki brak de Nederlander zijn opslag, waarna alles on serve ging en Troicki met de set aan de haal ging.



In de openingsgame van de beslissende set pakte Troicki gelijk de servicegame van Haase af. Van deze voorsprong kon hij echter niet lang genieten, niet veel later bracht Haase de stand weer in evenwicht. Uiteindelijk moest een tiebreak de beslissing geven. Troicki trok hierin net aan het langste eind (3-7), wat hem een plek in de derde ronde oplevert.



In de derde ronde neemt Troicki het op tegen de winnaar van de partij tussen Grigor Dimitrov en Jerzy Janowicz. Deze partij wordt later vandaag gespeeld.