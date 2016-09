Haase zet Nederland op ruime voorsprong in Davis Cup

VideoRobin Haase heeft Nederland in de Davis Cup op een ruime voorsprong gezet tegen Zweden (0-2). De Hagenaar versloeg de nummer 662 van de wereldranglijst Mikael Ymer in drie sets: 6-3, 6-3 en 7-6 (10). Thiemo de Bakker maakte het eerste punt voor de Nederlandse tennissers.

Haase staat op de ATP-ranglijst op de 65ste plaats, dus 597 plekken hoger dan zijn Zweedse opponent. In de derde set verspeelde Haase in eerste instantie twee matchpoints, waarna hij het in de tiebreak alsnog afmaakte.

Eerder vandaag won Thiemo de Bakker van Mikael's oudere broer Elias Ymer in vijf sets: 6-4, 6-4, 1-6, 4-6 en 7-6 (2). De Bakker had aanvankelijk weinig moeite met de nummer 150 van de wereld en won de eerste twee sets. Daarna kwam 20-jarige Zweed terug met 1-6 in de derde set en 4-6 in de vierde set. In de vijfde wist de Westlander de tiebreak te winnen 7-6 (2).

Nederland heeft nu nog een overwinning nodig. Nederland en Zweden strijden om klassebehoud in de eerste groep van de Europees/Afrikaanse zone. Beide landen verloren dit jaar van Rusland, dat in de play-offs gaat strijden voor een plek in de wereldgroep. De verliezer van het duel in Bastad moet in oktober opnieuw aan de bak tegen Israël om degradatie naar groep 2 te voorkomen.