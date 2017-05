Handballers winnen EK-kwalificatieduel in Letland

Bondscoach Joop Fiege sprak van een belangrijke zege. ,,Het is heel lastig om uit te winnen en wij halen hier mooi de punten weg. Ik ben heel blij met deze overwinning. Het geeft ons team zelfvertrouwen. We hebben niet slecht gespeeld tegen de goede en fysieke ploeg van Letland.''

In de groep met verder Denemarken en Hongarije hadden beide formaties in de voorgaande wedstrijden geen punten gehaald. Nederland staat nu derde, achter Denemarken en Hongarije.

Joris Baart was topschutter aan de kant van Oranje met zeven doelpunten. Daarna volgden Bobby Schagen (6) en Lucas Steins (5). Het EK is in 2018 in Kroatië. Zondag speelt Nederland opnieuw tegen Letland, dan thuis in Emmen. ,,We kunnen nog tweede worden'', aldus Fiege.