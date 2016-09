Handbiker Jetze Plat pakt brons op de weg

De Vries brak de wedstrijd open. Eerst met een vroege vlucht, daarna met een solo-ontsnapping. Halverwege de koers had hij 22 seconden voorsprong. ,,Dat was voor mij niet ongunstig, want ze kregen het maar moeilijk dicht,'' zei Plat tegen de NOS.



Grote favoriet Alessandro Zanardi, gisteren winnaar van het goud in de tijdrit, deed geen moeite om De Vries terug te halen, maar anderen moesten wel in volle galop achter de Vinkevener aan. In de laatste ronde waren alle favorieten weer bij elkaar en werd vol gekoerst. In de laatste honderd meter ging het nog tussen de Zuid-Afrikaan Ernst van Dyk, Zanardi en Plat.



Blij of teleurgesteld

,,De laatste anderhalve kilometer ging zo verschrikkelijk hard,'' zei Plat. ,,Van Dyck was al een stukje los en ik was al naar de kloten, wij alle drie wel, dus dat was geen sprint waar we met trots op terugkijken,'' zei het krachtmens uit Vrouwenakker. Plat wist niet goed of hij blij moest zijn met brons of teleurgesteld om het missen van goud.



,,Ik reed natuurlijk om te winnen. Maar ik heb gisteren in de tijdrit wel een knauwtje gehad natuurlijk waardoor je weet dat je er niet bovenuit steekt. Je hoopt op meer, maar je moet ook eerlijk zijn. Het ligt zo dicht bij elkaar bij het handbiken en ik heb gedaan wat ik kon, dus ik moet hier gewoon tevreden mee zijn.''