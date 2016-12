Harden leidt Rockets ruim langs Clippers

De 27-jarige Amerikaan noteerde in de met 140-116 gewonnen uitwedstrijd alweer voor de zevende keer dit seizoen een zogenoemde 'triple-double' (drie keer in de dubbele cijfers). Harden nam dertig punten voor zijn rekening, noteerde dertien rebounds en bracht daarnaast ook tien assists op zijn naam.



Halverwege leidden de Rockets met 25 punten voorsprong. Toen de Los Angeles Clippers in het derde kwart toch dichterbij kwamen, waren Harden en Montrezl Harrell alsnog nodig om de overwinning veilig te stellen. Harrell kwam tot 29 punten.



Voor de Clippers was het de vijfde nederlaag op rij in de NBA. Raymond Felton was met 26 punten (en acht assists) het meest trefzeker voor de thuisploeg. DeAndre Jordan kwam tot twintig punten en dertien rebounds.



De 74 punten die de Rockets in de eerste helft maakten waren een seizoensrecord voor de ploeg. ,,We hebben op de juiste momenten toegeslagen'', zei uitblinker Harden.