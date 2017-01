Harms op WK snel eruit, Noppert en Veenstra verder

Wesley Harms is in de eerste ronde onderuit gegaan op het WK darts van de BDO. De als negende geplaatste Nederlander verloor in de Lakeside Country Club in Frimley Green met 3-0 in sets van de ongeplaatste Pool Krzysztof Ratajski.