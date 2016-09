Harrie Smolders pakt hoofdprijs in Rome

Overeem knock-out in eerste ronde van strijd om wereldtitel

9:40 De Nederlandse MMA-vechter Alistair Overeem kwam erg dicht bij de zwaargewichttitel tegen Stipe Miocic in Cleveland, Ohio, maar moest in hem uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen. Na vier en een halve minuut sloeg Miocic Overeem knock-out. Dat was niet wat de Nederlander had verwacht. 'Ik sla hem KO in de tweede of derde ronde', zei hij eergisteren.