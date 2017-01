Heemskerk terug onder vleugels Wouda

De twee zijn een samenwerking aangegaan tot en met het EK van volgend jaar. Daarna besluit Heemskerk of ze ook tot en met de Spelen in Tokio bij Wouda blijft.



Heemskerk nam na de op een mislukking uitgelopen Olympische Spelen in Rio, en het afscheid van de Franse coach Philippe Lucas kort daarna, de tijd om haar trainingsprogramma op te bouwen en is nu weer volop op training tijdens een drieweekse trainingsstage met de Nederlandse selectie in Malaga. ,,Ik heb deze opbouwperiode gebruikt om na te denken waar en bij wie ik mijn carrière wil voortzetten'', zegt Heemskerk vandaag in een verklaring. ,,Ik verheug me enorm op onze samenwerking en heb er veel vertrouwen in dat we het maximale eruit zullen halen.”